台南國際龍舟賽 5月27日登場 121隊搶奪標

2025/05/17 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市國際龍舟錦標賽將於五月廿七至卅一日在台南運河登場，共有一二一隊報名，昨天舉行龍舟開光點睛儀式，市長黃偉哲擔任主祭官，祈求龍舟賽圓滿成功。今年端午節適逢三天連假，估計將有大批人潮湧入觀賽，一起來台南看龍舟、吃粽子、享美食。

台南市體育局每年舉辦龍舟錦標賽，必定提前將龍舟擺放在安平開台天后宮廟埕曬船七天加以淨身，每每都能吸引民眾到廟埕與龍舟搶先合影。曬船後接著進行淨油除穢科儀，十五日為八艘大龍舟、四艘小龍舟的船身淨化、除穢；最後再由黃偉哲市長循古禮為龍舟開光點眼、賦予神靈。十七日起即可看見選手們在安億橋至承天橋河段展開練習。

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黃偉哲昨日一早前往安平開台天后宮，向天上聖母行上香敬酒獻花，並由法師領讀祭文，隨後為龍舟逐一點睛，盼匯集天地之英氣，照亮龍睛庇安寧，祈求龍舟賽圓滿。

體育局長陳良乾表示，五月廿七日開幕當晚安排「即將成真」火舞團表演，希望台灣火龍與台南龍舟水龍共舞，營造大龍小龍護台南意象，活動現場更安排美食、農特產及文創等攤位，還有精彩的藝文表演與互動體驗區，可以玩立蛋、童玩，是端午連假極力推薦最Chill的好去處。

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