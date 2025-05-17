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    南市未滿6歲兒童塗氟率 6都第一

    六都兒童牙齒塗氟率

    六都兒童牙齒塗氟率

    2025/05/17 05:30

    牙醫師、學校與家長推廣口腔衛教 維護孩子健康牙齒

    〔記者劉婉君／永康報導〕根據衛生福利部統計，南市未滿六歲兒童塗氟利用率，高居六都第一，「台南市國小學童潔牙觀摩活動」昨在永康區崑山國小舉行，共有廿六所國小參加，透過闖關遊戲與觀摩，鼓勵兒童養成良好的潔牙習慣。

    潔牙觀摩活動 26所國小參加

    蛀牙是兒童常見的口腔問題，「預防勝於治療」，為了降低兒童齲齒率，建立兒童正確的口腔衛生保健觀念，台南市牙醫師公會與教育局舉辦國小學童潔牙觀摩活動，由國小三年級至五年級學童組隊，進行口腔保健知識測驗、潔牙技巧動作、口腔衛生檢查等觀摩競賽。

    參賽的學童在第一關筆試的同時，先吃完主辦單位提供的餅乾後，隨後再當場分別以牙線及牙刷潔牙，每位參賽者對著鏡子張大口，認真操作，不僅操作技巧列入評分，最後也要由牙醫師仔細檢查，確認牙齒是否留有牙菌斑，比看看誰的潔牙方式最正確、牙齒最乾淨。

    比賽清潔方式最正確、最乾淨

    比賽分為個人獎及團體獎，取得最後優勝的學童也開心露出潔白牙齒。現場還設有衛教攤位和潔牙遊戲區，寓教於樂，讓學童玩得開心，又能認識牙齒保健的重要性。

    市長黃偉哲表示，嘴巴是人類的第一道健康防線，良好的口腔衛生習慣，必須從小扎根、從日常生活做起，潔牙不只讓牙齒乾淨，更讓口腔衛生、更健康，也影響消化道甚至心血管，是非常重要的保健習慣。南市未滿六歲兒童塗氟利用率六都第一，感謝台南市牙醫師公會及牙醫師長期支持，積極投入口腔衛教推廣，以及學校與家長的配合，讓孩子擁有健康的牙齒與自信的笑容。

    「台南市國小學童潔牙觀摩活動」在永康區崑山國小舉行，現場也有與牙齒保健有關的遊戲關卡。（台南市府提供）

    「台南市國小學童潔牙觀摩活動」在永康區崑山國小舉行，現場也有與牙齒保健有關的遊戲關卡。（台南市府提供）

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