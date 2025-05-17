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    尋．祭憶特展 認識原住民禮俗文化

    《尋‧祭憶》台灣原住民族群口傳故事暨文物特展在永康社教中心展出。 （記者劉婉君攝）

    《尋‧祭憶》台灣原住民族群口傳故事暨文物特展在永康社教中心展出。 （記者劉婉君攝）

    2025/05/17 05:30

    〔記者劉婉君／永康報導〕《尋．祭憶》台灣原住民族群口傳故事暨文物特展，昨起在永康社教中心揭幕，透過文物及動畫影片、書籍、真人圖書分享會等，帶民眾認識台灣的原住民族，展示不同族群的禮俗文化及其背後的多元價值觀與思維。

    藉四大主題 介紹各族群祭典與口述故事

    展覽以原住民「生命禮俗與祭儀文化」為主軸，規劃「生命的初始」、「壯年的磨練」、「長者的智慧」、「祭靈的腳步」等四大主題，共分為二個展區。第一展區位於永康社教中心一樓展示廳，展出至廿二日，第二展區位於三樓的原住民文物館，展出至八月卅一日。內容包括達悟族的拼板舟、磨檳榔的器具、不同族群的服裝等文物，還有有聲書、文學書籍、繪本、影片等，搭配深入淺出的文字，介紹各族群代表的祭典與口述故事。

    因應高齡化社會，展覽也結合原住民文健站族人長者，合作辦理真人圖書分享會，透過長者生命經驗的訪談，希望為原住民文化及歷史留下記錄，也藉此進入在地人群與社區。

    昨天的開幕活動也邀請原住民長者分享魯凱族神話故事，及原住民族人的歷史文化與生命智慧，例如命名、婚禮等文化的不同，現場還有手語翻譯同步服務，展覽期間也規劃手譯導覽同步解說，搭建無障礙友善導覽環境，落實資訊平權。

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