《50年功力》蔡德太木雕技藝精湛 國外慕名禮聘

蔡德太沉著不疾不徐地雕琢出精緻作品。（台南市觀旅局提供）

2025/05/17 05:30

擅長鑿花 廣用於生活民藝、寺廟 任新加坡雙林寺木作主匠逾20年

〔記者王姝琇／台南報導〕傳統木雕「人間國寶」蔡德太入行半世紀，以精湛的鑿花技藝雕鑿大千世界，就連新加坡蓮山雙林寺都慕名而來，禮聘蔡德太擔任寺廟木作主匠長達廿餘年。

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文化部登錄傳統木雕人間國寶

蔡德太從事木雕五○年，尤其擅長鑿花，廣用於生活民藝、寺廟建築構件與裝飾，許多知名廟宇都可見到他不同時期的作品；二○二○年榮獲文化部登錄為重要傳統工藝－傳統木雕人間國寶。

蔡德太提到，年輕時曾眼見木雕工廠老闆因訂單量大卻不諳技藝而求於他人，當時便暗下決心要學會所有工序與技法，堅持慢工細活的琢磨功夫，等到機會來臨時精湛技藝下完美的呈現更令他備受肯定，甚至連遠在新加坡的蓮山雙林寺都慕名而來，禮聘他擔任寺廟木作主匠長達廿餘年。

拿雕刻刀比拿筷子更穩

蔡德太表示，鑿花技法可分圓雕、透雕、陰雕、浮雕、立體雕，無論何種雕法都必須胸有成竹才能下刀，因為木雕是「減法」工程，一旦塑形打錯便無法補救，因此掌控刀具至關重要，平均一天拿雕刻刀超過八小時，拿刀比拿筷子更穩。

蔡德太自學繪圖，深入了解木雕的結構邏輯、透視概念、凹凸面與高低點，對於題材構圖、空間佈局以至線條都掌握得宜；為了精準運用材質，也觀察記錄樹的生長與形狀．不斷地突破並融入自我想法，也因此他的作品無論人物、祥獸、花草蟲鳥，總是靈動有神，彷彿從木裡騰躍而出。

經典作品「卅六官將」成標竿

此外，蔡德太也講究作品背後的典故與文化，最具代表性的經典之作就是「卅六官將」，人物座騎廣博、雕刻栩栩如生，成為年輕後學者學習標竿。

南市觀旅局長林國華表示，今年規劃「台南奇人帶路」系列報導，邀請作家張耘書及鄭佩雯採集各類職人的生命故事，也從他們眼中看見值得探訪的在地角落，以期提供不同角度的創意遊程推薦；民眾可透過「台南旅遊網」閱讀職人故事，認識台南人的生活精神與態度。

《獨佔鰲頭》氣韻生動。（台南市觀旅局提供）

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