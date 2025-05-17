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    北市天母棒球場 1.45億優化地坪、球場照明

    北市議會教育委員會昨赴天母棒球場市政考察。（記者甘孟霖攝）

    北市議會教育委員會昨赴天母棒球場市政考察。（記者甘孟霖攝）

    2025/05/17 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立天母棒球場落成至今逾廿五年，台北市政府規劃一．四五億元預算，優化觀眾席地坪、球場照明、廁所與電梯等，本會期提追加預算，下週將至議會審查，教育委員會昨至現場考察現況。召集人秦慧珠強調，世壯運卅五場賽事在此開打，場地務必完善；此外，體育局規劃觀眾席頂棚設計費用，應多加說明範圍等細節，否則議會不會同意。

    天母棒球場一九九九年落成，二○○一年將六千觀眾席擴建增至一萬席，二○二○年成為全台首個使用人工草皮的棒球場，也被體育署評定為A級球場。台北市體育局二○二四年向體育署提送天母棒球場優化場地設施計畫申請經費，同年獲得核定，中央補助五千萬元。

    教育委員會下週將審追加預算案，包含「天母棒球場優化場地設施計畫」追加三七○○萬元，委員會昨實地至現場考察；體育局說明，優化計畫包含，觀眾席地坪整修、更新球場照明、鋁製看台更新、新增無障礙電梯、觀眾席廁所整修等，考量動支預算及職棒賽程，規劃今年十月至明年三月進行施工。

    秦慧珠指出，體育局對頂棚改善範圍、設計還未有定案，建議全區都做頂棚再來評估費用。

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