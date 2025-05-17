為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    世壯運今開幕 選手遊行周邊交管

    世界壯年運動會今開幕，北市各運動中心推出賽會專屬優惠。（體育局提供）

    世界壯年運動會今開幕，北市各運動中心推出賽會專屬優惠。（體育局提供）

    2025/05/17 05:30

    〔記者林承鴻、甘孟霖／台北報導〕二○二五雙北世界壯年運動會今晚開幕，傍晚舉行「夢想壯年遊」遊行，近二萬名選手、隊職員將自台北市政府步行至大巨蛋參與開幕式，周邊道路自上午十時管制至晚間七時。此外，台北市議員林亮君指出，教育局要求各校動員師生進場觀賽，每人還補助一五○元，批評此舉干擾老師排課、影響學生受教權。

    議員批教育局 動員師生觀賽

    台北市交通局說明，第一階段場布管制自十時至十五時，管制範圍包含市府周邊松高路、松壽路、松智路、市府路及基隆路。另松高路／市府路路口、松壽路／市府路路口、松壽路／松智路路口採斜角管制。第二階段遊行管制自十五時至十九時，除第一階段管制範圍外，擴大管制仁愛路、逸仙路。

    林亮君指出，教育局於五月七日召集全市國中小開會，要學校安排老師、學生進場觀賽，而且還要觀看特定場次才能拿到教育局補助的一五○元，而這些特定場次正好有轉播，擺明了就是要讓畫面好看。

    林亮君批評，票房慘就直接承認沒關係，市長蔣萬安可大聲疾呼誠徵世壯運觀眾，但這樣干擾老師排課、影響學生受教權，令人火大。世壯運執委會回應，國際賽事對師生是最好的教學，為鼓勵性質而非強迫。

    北市各運動中心推出賽會專屬優惠，凡持雙北世壯運認證卡之選手、隊職員、陪同者／帕拉選手助理員／陪同者、貴賓、技術代表及競賽團隊、工作人員、志工、媒體、贊助商，於六月十日前持證均可享游泳池、健身房免費入場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播