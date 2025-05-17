世壯運今開幕 選手遊行周邊交管

世界壯年運動會今開幕，北市各運動中心推出賽會專屬優惠。（體育局提供）

2025/05/17 05:30

〔記者林承鴻、甘孟霖／台北報導〕二○二五雙北世界壯年運動會今晚開幕，傍晚舉行「夢想壯年遊」遊行，近二萬名選手、隊職員將自台北市政府步行至大巨蛋參與開幕式，周邊道路自上午十時管制至晚間七時。此外，台北市議員林亮君指出，教育局要求各校動員師生進場觀賽，每人還補助一五○元，批評此舉干擾老師排課、影響學生受教權。

議員批教育局 動員師生觀賽

台北市交通局說明，第一階段場布管制自十時至十五時，管制範圍包含市府周邊松高路、松壽路、松智路、市府路及基隆路。另松高路／市府路路口、松壽路／市府路路口、松壽路／松智路路口採斜角管制。第二階段遊行管制自十五時至十九時，除第一階段管制範圍外，擴大管制仁愛路、逸仙路。

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林亮君指出，教育局於五月七日召集全市國中小開會，要學校安排老師、學生進場觀賽，而且還要觀看特定場次才能拿到教育局補助的一五○元，而這些特定場次正好有轉播，擺明了就是要讓畫面好看。

林亮君批評，票房慘就直接承認沒關係，市長蔣萬安可大聲疾呼誠徵世壯運觀眾，但這樣干擾老師排課、影響學生受教權，令人火大。世壯運執委會回應，國際賽事對師生是最好的教學，為鼓勵性質而非強迫。

北市各運動中心推出賽會專屬優惠，凡持雙北世壯運認證卡之選手、隊職員、陪同者／帕拉選手助理員／陪同者、貴賓、技術代表及競賽團隊、工作人員、志工、媒體、贊助商，於六月十日前持證均可享游泳池、健身房免費入場。

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