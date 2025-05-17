輝達傳落腳北士科 議員︰別誤觸法令

2025/05/17 05:30

T17、T18基地 新壽取得使照前不能轉移地上權 市府要解決雙方如何合作

〔記者甘孟霖、林承鴻／台北報導〕輝達台灣總部落腳何處引人關注，昨傳出輝達屬意台北市北投士林科技園區T17、T18兩塊基地，已和擁有兩塊基地地上權的新光人壽洽談。台北市議會昨進行財建部門質詢，朝野議員都關注輝達落腳北士科；民進黨議員簡舒培提醒，依契約在新壽取得使照前不能轉移地上權，市府要解決雙方如何合作的問題，不然就是陷輝達創辦人黃仁勳於不義。

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談判多次 產發局︰沒收到基地要異動

簡舒培在會中詢問，輝達和新光人壽多次談判，市府局處首長是否有人知道？產發局長陳俊安說，目前這兩塊基地，市府並沒有收到新光人壽表示有任何異動的訊息。財政局長胡曉嵐也說，沒有收到相關通報。地政局土地開發總隊副總隊長范乾峯表示，新壽目前還是正常履約繳權利金，並無提及此事。

簡舒培質疑，依據契約，新壽標得地上權後，要轉讓地上權，必須要將建物蓋好，並且取得使用執照後，且經市府同意才能轉讓，如今還沒有使照，可以談這件事情？市府官員還不知情？

土開總隊︰市府立場 不逾越契約約定

范乾峯說，基本上輝達與新壽有洽談，這屬民間商業行為，但市府的立場來講，無論如何就是不能逾越地上權契約約定，要移轉地上權一定要先蓋好建物、取得使照，經市府同意才可移轉。

簡舒培︰新壽坐當二房東 市府虧大？

簡舒培說，歡迎輝達來台北，但擔憂這是否會讓新光多賺一筆，因當初標租時，新壽取得的價格已經很低，才被詬病賤租，現在看來也並未積極興建取得使照，如今台北市府便宜出租，新壽坐當二房東，北市府不就虧大了？北市府看到這樣重大新聞不用去了解一下？會不會最後導致輝達誤觸法令？

她也提及，之前市府說對於輝達要全力爭取投資台北市，市府有建議T17、T18土地？胡曉嵐說，目前兩基地已設定地上權，沒有當成討論標的。

她並要求，土開總隊應釐清相關法律問題，並向新壽了解一下狀況，究竟要如何處理地上權問題，雙方如何合作？這一定要立即解決。

國民黨議員李柏毅也問，T17、T18先前已發生疑似圖利前市長柯文哲團隊的問題，而新光當初拿的價錢又算低，若輝達直接插手後續所有作業流程，是否會有違約問題？

財政局︰若要合作 方式有很多種

胡曉嵐表示，要看土開總隊及新光人壽的契約內容，他們若要合作，方式也許有很多種，不曉得詳細的狀況是什麼。

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