台北自來水園區「水鄉庭園」 開放玩水

深受大小朋友喜愛的台北自來水園區「水鄉庭園」，今天起開放。（北水處提供）

2025/05/17 05:30

大佳河濱公園、百齡左岸小蟹公園 端午節連假啟動戲水區

〔記者甘孟霖／台北報導〕時序接近夏天，天氣也越來越熱，戲水成為親子家庭出遊時熱門選擇。為讓民眾可以提前享受沁涼水趣，深受大小朋友喜愛的台北自來水園區「水鄉庭園」，今天起將搶先開放，為夏季揭開清涼序幕；另外，大佳河濱公園、百齡左岸小蟹公園戲水區，將於五月底端午節連假開放。

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水園區有溜滑梯、噴泉水柱

台北自來水事業處長范煥英介紹，「水鄉庭園」位於自來水園區內，戲水區佔地約七五○平方公尺，每年約有四個月期間開放，其涵蓋設施豐富多元，包括兒童溜滑梯、噴泉水柱、高空水瀑等，集娛樂性與清涼感於一身，是市區內少數兼具教育、休閒與親水體驗的場域，每逢假日皆吸引大量親子家庭前來戲水、遊樂。

每日換水 每2小時水質檢測

范煥英表示，「水鄉庭園」自二○○四年啟用以來，已陪伴無數市民走過歡樂童年時光，至今依然是親子家庭共譜暑期重要回憶的景點；園區秉持「提供最潔淨用水」的理念，戲水區每日全面換水，每二小時也會進行水質檢測，確保水質安全無虞。同時，戲水後的用水也不浪費，將全數回收作為園區周邊工地用水及清潔用途，落實永續環保精神。

北水處補充，自來水園區門票相當親民實惠，非夏季期間全票僅需五十元、優待票（學生、兒童）廿五元；七、八月夏季時間全票也僅要八十元、優待票四十元。園區開放時間為每週二至週日上午九時至下午五時，最後售票時間為下午四時，每週一固定休園。

水博館、觀音山蓄水池 文化景點

除了戲水設施外，園區內還有百年古蹟「自來水博物館」及「觀音山蓄水池」等文化景點，透過導覽與展示，讓大小朋友戲水同時，還能深入了解台北自來水歷史與水資源教育。

北市府也於公館地區推動「水園區新天地」計畫，以北水處新建的三棟多目標綜合大樓為主軸，明年將推出全新戶外水樂園「親水庭園」，還能提供民眾不同的消暑戲水選擇。

此外，位於大佳河濱公園與百齡左岸小蟹公園的兩大人氣戲水區，即將在端午節連假清涼開放，無論是假日還是平日，都能帶小朋友來河濱玩水、放電、消暑。水利處說明，配合端午連假期間每日上午十點、十一點跟下午三點三場次開放噴水；七、八月兩戲水區每天開放，六月、九月每週六、日及國定假日，上午十點、十一點、下午三點噴水。

自來水園區水鄉庭園今起搶先開放。（北水處提供）

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