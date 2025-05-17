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    首頁　>　生活

    埔里賞螢接駁車爆超載 9人座擠14人

    2025/05/17 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區今年螢況大爆發，惟在埔里鎮桃米賞螢區，卻爆出九人座接駁車頻繁超載，一輛車塞進大人小孩十四人，幼童坐在大人腿上，民眾痛批離譜、安全堪憂，南投警方表示，違規超載最高可處一萬八千元罰鍰，除要求業者改善，也會取締杜絕超載。南投監理站也說，未設兒童安全椅可處一千五百到三千元罰鍰。

    幼童坐在大人腿上 安全堪憂

    日月潭四、五月為賞螢季，今年螢況優於以往，其中桃米賞螢位在山區，承辦單位都會安排九人座車輛，讓遊客付費搭乘賞螢。惟有民眾投訴，近期搭乘發現接駁車嚴重超載，九人座包含駕駛在內，大人小孩共十四人，車上也沒有兒童安全座椅，漠視遊客安全，讓人無法接受。

    超載最重罰1.8萬 無兒童安全椅也罰

    承辦桃米賞螢的業者回應，出現超載情況，係因有時家庭客希望整團接駁，才會有大人抱著小孩擠上同輛車情形，對於超載將檢討改善，未來會做好乘客上限控管，至於兒童安全座椅，也會配合法規，規劃配置汽座的車輛。

    南投監理站說，車輛附載幼童須設置安全座椅，九人座接駁車也適用，違者可處一千五百元至三千元罰鍰，屆時警方若查獲就能依法取締。

    日月潭風景區管理處強調，賞螢接駁務必配合法規，不允許業者放任超載，現已要求做好乘坐人員控管，以及兒童安全椅等設備配置，後續也會持續監督。

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