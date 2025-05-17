投縣議員陳玉鈴罷免案 7月13日投票

2025/05/17 05:30

〔記者李文馨、陳鳳麗／綜合報導〕全台掀起大罷免潮，除了立委外，南投縣有陳玉鈴和蔡銘軒兩名議員進入二階連署，中選會昨審查通過陳玉鈴罷免案，並決議七月十三日投票。中選會也指出，該案連署前死亡人數五十人，涉有偽造嫌疑，將依法告發。陳玉鈴表示，罷免蔡銘軒案死亡前連署也有六十六人，兩人下週將赴南投地檢署提告。

死亡連署50人 中選會：依法告發

大罷免共有八位泛綠議員進入二階連署，包含南投縣蔡銘軒、陳玉鈴；苗栗縣徐筱菁、曾玟學、陳春暖；基隆鄭文婷、張之豪及新北市陳乃瑜。

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中選會昨審查通過蔡宜助領銜提出南投縣議會四選舉區議員陳玉鈴罷免案，宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起十日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案定於七月十三日（星期日）舉行投票。

蔡銘軒死亡連署66人 兩人下週提告

中選會表示，南投縣議會第廿屆第四選舉區原選舉區選舉人總數五萬八八五二人，法定連署人人數應為五八八六人以上。該罷免案經查對後符合規定人數七一三五人，不符合規定人數一二五二人，其中有五十人是連署前死亡，涉有偽造嫌疑，中選會將依「刑事訴訟法」第二四一條職務告發的規定，移送最高檢察署。

陳玉鈴表示真的很扯，連署前死亡居然高達五十人，先前就已接獲檢舉抄名冊訊息，將會與蔡銘軒下週赴南投地檢署提告。

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