《桃園》避免無效醫療 民團推在宅善終

2025/05/17 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕台灣在宅善終協會推廣「在宅善終」理念，建議民眾家有老衰重症病人，無積極治療方法時，聯繫居家醫療團隊到宅訪視，而非送急診，避免無效醫療，否則再多加護病房、安寧病房都不夠用；協會理事長畢柳鶯說，死亡是生命的一部分，所有人都會面臨，不該等到家人臨終才接觸這個議題，好好準備善終，讓死亡是美好的，全體為了愛而放手。

畢柳鶯是衛生福利部台中醫院復健科資深教學醫師，行醫四十五年，她的媽媽生前吞嚥困難，拒絕插鼻胃管，後來在家自主斷食、善終，她也遇過大腦退化性疾病插管臥床者，主動要求撤掉人工餵食管遭醫師拒絕，從而發現有患者詢問在宅善終作法，家人也有意願，但醫師想救到底，未依照病人自主權利法、安寧緩和醫療條例行事。

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畢柳鶯表示，希望大家有「死亡識能」，老衰、重症末期，醫院已無有效治療方法下的患者與其家屬，要懂得拒絕無效醫療，學會如何在家陪伴，及尋求居家安寧團隊照顧，譬如患者不會進食了，還插鼻胃管？癌末了還在化療？避免無效治療讓患者品質很差的活著，帶給大家痛苦，也浪費醫療資源。

協會今天下午一點半在桃園市立圖書館平鎮分館，主辦「善終是給有準備的人」公益講座，畢柳鶯、護理師程子芸將談及實務面的事情，包括民眾如何找尋提供居家醫療和居家安寧的護理所、懂得照顧在宅善終的末期病人；醫師陳嘉瑋分享「安寧家屋」，針對獨居、無親友、低收入戶等無法在宅善終的對象，幫助走完人生旅程。

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