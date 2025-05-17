《桃園》守望相助分隊月補助2.5萬元 民代籲提高

守望相助分隊人員於夜間巡邏，可補警力不足，也可協助民眾解決突發事件。（桃園區公所提供）

2025/05/17 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會定期會昨天議程為各區公所工作報告，市議員于北辰質詢認為，守望相助隊分隊每月補助二萬五千元，額度過低，盼比照台中市四萬五千元；議員黃婉如說，桃園區有廿九個分隊，只有一個中隊，但有的行政區中隊下轄僅六、七個分隊，同樣是中隊工作量卻差很多，建議比照分里概念，分隊超過一定數量可設兩個中隊。

副市長蘇俊賓答詢表示，各分局守望相助隊業務量並不相同，可以考量分隊數大於一定數量後增設中隊。

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市警局回應，依「桃園市各區里守望相助隊運作經費補助要點」，警察局設大隊，分局設中隊，分隊可由單一里或跨里組成，新成立守望相助隊，依實際支出補助二分之一，最高補助廿萬元，對大隊及中隊每月補助二萬元，分隊則是二萬五千元，分隊每年考核A級補助十六萬元、B級十二萬元，還提供隊員保險、服裝（含皮鞋）、福利、聯誼等。

警方說，今年守望相助業務費用一．七五億元，高於台中市的一．七四億元，為六都之最；至於人均費用，桃園市編制人數一萬四千人，人均費用一．二五萬元，台中市編制人數一萬二千人，人均費用為一．四五萬元，桃園僅次於台中，為六都第二。

身兼守望相助隊分隊長的桃園區文中里長陳武卿表示，資深分隊因裝備陸續買齊，每月二萬五千元費用是夠用，但對新分隊來說，壓力會大一點，尤其分隊要負擔誤餐費、夜點，指揮棒、哨子等配備要定期更換，巡邏車輛也要保養、油費，都是不小的開銷。

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