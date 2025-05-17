《桃園》120年老建築 楊梅分局宿舍整修 將做教育場域

有一百廿年歷史的楊梅分局警察宿舍群，年久失修，市府五月開始進行修復與再利用工程，預計後年一月完工。（記者黃政嘉攝）

2025/05/17 05:30

日式木造官舍年久失修 市府斥資7800餘萬修舊如舊 訂後年1月完工

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市歷史建築「楊梅分局警察宿舍群」，建成迄今一二○年，因日式老舊建築無人使用，年久失修，市府以七八○○餘萬元，五月起辦理修復與再利用工程，預計後年一月完工，成為歷史教育、客家文化推廣及藝文休閒場域，昨辦開工祈福典禮，祈求工程順利圓滿。

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2017年獲登錄為歷史建築

楊梅分局警察宿舍群建於一九○五年，為日治時代楊梅壢支廳的二幢四連棟日式官舍，二戰後由楊梅警分局接收作警舍，五○年代另建雙拼磚造獨棟建物，形成ㄇ字型建築群，佔地約一九四坪，二○一七年登錄為歷史建築。

資深警員表示，楊梅警分局一九五九年才蓋好，宿舍群歷史比分局悠久，有兩戶警員眷屬在宿舍群住到前年，因修復工程搬走後，宿舍硬體無人使用、維護，以及颱風、地震等因素，日漸毀損，今年二月完成修復規劃設計、三月工程發包。

推動客家文化學習體驗

市長張善政致詞時說，基於對歷史負責、文化保存的立場，楊梅分局警察宿舍群將修復主體、美化景觀，在市議會的支持下，爭取到預算、開工，二年後將煥然一新，楊梅地區也有很多具客家文化的歷史景點，都要恢復、串聯，讓民眾體驗。

承包規劃設計、監造的果相建築師事務所建築師江宗霖表示，修復重點為兩幢純木構的日式宿舍，因年久失修，加上部分經過修改，後續將依原樣修復，修舊如舊，屋頂以日式黑瓦鋪回，五○年代的磚造獨棟屋頂以水泥瓦修復。

市府文化局文化設施科長沈建忠說，宿舍群修復後，將結合楊梅故事園區，作為推動客家文化學習體驗、教育傳承場域，並提供餐飲，引進文創市集，同時作為楊梅國中小學區及楊梅車站周邊商圈資源共享的核心節點，後續擴充施作中庭廊道，全案總經費將達七八八○萬元。

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