竹北、竹市通學 下週起試辦兩線免費接駁車

竹北、竹市十九日起啟動雙市黃金通學線，試辦免費接駁巴士。 （記者廖雪茹攝）

2025/05/17 05:30

分東、西兩線 早上6點45分發車 8點前到竹商、竹中 下午5點15分竹中發車

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市有不少學生就讀新竹市的高中職，礙於現行大眾運輸的限制，長期以來面臨每日往返通學的壓力。竹北市公所昨宣布，下週一（十九日）起，啟動雙市黃金線的試辦性免費接駁巴士，特別針對未鄰近火車站的新竹高商、新竹高中學子的需求，安排東、西線兩路線短期試辦。

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竹北市長鄭朝方表示，接獲許多學生家長表達意見，希望在高中尚未能全面就近入學的情況下，先協助減輕孩子每日通學雙市的壓力。基於照顧竹北學子的初衷，公所編列五十萬元，在有限資源下，以「Last minute safe ride」的思維，安排溫馨接送的交通服務，期為來不及搭乘快捷九號等公車的學生，備下一個及時到校的安心選擇。

各設3站點 分由高鐵站、家樂福出發

鄭朝方表示，雙市黃金線穿梭於竹北市、新竹市，現階段安排「雙市東」、「雙市西」兩條試營運路線，搭配四十五人座車輛，作為本學期的短期試點。「雙市東線」從高鐵新竹站、經水圳森林公園，至客家文化園區三站後前往竹市；「雙市西線」也設有三處站點，由家樂福出發、經縣立體育館至喜來登飯店，再前往新竹市。

東西線都是早上六點四十五分發車、八點前抵達竹商與竹中兩校園，下午則於五點十五分竹中發車，預計六點前完成反向返程。兩線由竹北往竹市都是行經經國大橋、公道五路、水源街及南清公路，最終進入學府路後抵達學校。

45人座車輛不提供站位 滾動調整

公所主秘陳家緯提醒，該服務採試營運模式進行，座位有限，且不提供站位。將依據實際營運數據滾動調整，作為研擬未來常態化推動與擴大服務的參考。

至於新竹縣快捷九號，今年二月上路免費搭乘，起於竹北市勝利八街總站，訖於竹市新竹高商，沿途停靠新竹高工、新竹女中、新竹火車站、新竹高中等站；縣府日前宣布自本月十二日起，車班增加為每天早晚各九個班次，改採兩段式收費，且適用桃竹竹苗通勤定期票搭乘。

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