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    新竹海淡廠動工 年供可達3千萬噸

    新竹海水淡化廠動工典禮，預計2027年完工，提供產業穩定安全乾淨的水源。（記者洪美秀攝）

    新竹海水淡化廠動工典禮，預計2027年完工，提供產業穩定安全乾淨的水源。（記者洪美秀攝）

    2025/05/17 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕行政院長卓榮泰昨到新竹市南寮海邊國有土地，主持海水淡化廠動工典禮，卓榮泰說，這是全台灣最大的海淡廠工程，政府將投入一百廿億元推動海水淡化工程，預計二○二七年完工啟動運轉，未來每天可提供十萬噸淡化水，年產水量最大值三千萬噸，做為竹科園區之用，提供企業產業充裕、乾淨及安全的水源。

    供應竹科 2027年完工運轉

    卓榮泰說，台灣這幾年受到極端氣候影響，政院編列五五一億元推動系統性治水，目的是防災減災，並從伏流水、再生水及海水淡化等面向開發新水源。新竹海水淡化廠是台灣本島首座國際級大型設施。二○二一年由前總統蔡英文啟動籌劃，因應當時缺水情勢，更為未來長遠布局，展現「一棒接一棒」的延續力。

    卓榮泰指出，廠區完工後，每日可提供十萬噸水，年供水量可達三千萬噸，未來寶二、寶山水庫即使再遭遇大型旱災，也有充裕水源可供使用。政府不僅要完成桃竹竹苗「大矽谷計畫」推動，也要靠此計畫，持續提升台灣在全球高科技產業鏈中的領先地位。

    卓榮泰指出，未來「桃竹竹苗大矽谷」會與「大南方新矽谷計畫」成為帶動台灣科技產業升級的雙引擎。而科技產業的穩定發展，仰賴穩定的水電。

    卓榮泰說，海水淡化廠只是「新供水計畫」的一部分，政府也同步推動包括油羅溪伏流水開發、石門至新竹聯通管線、新竹海淡廠等工程，期二○二七年完工。

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