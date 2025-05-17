頭份暑期營隊 提供78項85梯次

暑假期間，頭份安排78項營隊提供青少年參加。（記者蔡政珉攝）

2025/05/17 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕暑期將屆，苗栗縣人口最多的行政區域頭份市公所考量市內學生多，辦理「頭份市年兒童及青少年暑期樂活學習營」，共規劃七十八項營隊、八十五梯次可提供約二千五百五十四人次參加，昨天正式公布，其中不乏是新的營隊課程。

頭份市長羅雪珠表示，夏令營活動委由市內各學校及各協會承辦，活動地點分散於市內各區域，有興趣的學子可以就近參加。今年的營隊非常豐富多樣，有很多新的營隊，例如木球育樂營、K-POP流行MV舞和各類球類營隊，在手作方面有童趣手藝小玩家、手作點心體驗營、自然素材創作設計，在科技體驗方面有麥昆小車設計營、爆走四驅車育樂營、工匠魯班的遊樂工程等。

請繼續往下閱讀...

頭份市公所前任市長徐定禎開始辦理暑期營隊活動以來，人氣爆滿，開放網路報名前，甚至出現民眾提前在公所排隊狀況，後來開放網路報名，人氣依然不減，頭份市公所每年也會調整課程項目，盡量滿足市民需求。

有興趣的青少年可至（https://www.sinyu.idv.tw/games/2025060702）報名，相關訊息可上頭份市公所網站、緣頭小份臉書專頁查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法