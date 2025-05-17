為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹南李科永圖書館 工程延宕開罰

    2025/05/17 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位於苗北雙子城竹南、頭份交界處竹南運動公園內的李科永紀念圖書館，自去年十二月初閉館後辦理耐震能力補強工程，總經費約七百七十萬元，教育部補助約九成。不過，原訂於二月中旬完工，卻一再延宕，竹南鎮公所經過二度複驗，發現廠商施工有多項缺失，近日再度複驗後開始針對廠商延遲履約開罰，而圖書館何時重新開放，也暫無確定時間表。

    竹南鎮公所圖書館表示，工程原訂於二月中旬竣工，但是發現廠商缺失多，包括導致圖書館漏水，因應耐震補強工程部分樑柱增大時，卻於工程期間壓壞李科永紀念圖書館設備、電箱與電纜線等工程項目無法達到合約標準等，其中電箱目前甚至無法裝回，館方因而要求施工廠商務必依安全標準設法回復。

    竹南鎮公所圖書館也會同政風室、主計室與建設課人員驗收，發現施工進度落後，詢問後廠商稱，因施工期間遇到春節以及雨天，導致工程延宕。

    竹南鎮公所提到，李科永紀念圖書館耐震補強並未動到主結構，除了上述樑柱部分增大內縮外，外觀其實難以辨別差異，相關施工缺失等到公所開始驗收才發現。

    由於李科永紀念圖書館位於竹南、頭份交界處，借閱圖書人數多，並且設有自修室供學生讀書，竹南鎮公所認為工期延宕影響不少民眾權益，加上廠商延誤履約進度，因此近日再度複驗後依合約開罰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播