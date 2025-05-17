竹南李科永圖書館 工程延宕開罰

2025/05/17 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位於苗北雙子城竹南、頭份交界處竹南運動公園內的李科永紀念圖書館，自去年十二月初閉館後辦理耐震能力補強工程，總經費約七百七十萬元，教育部補助約九成。不過，原訂於二月中旬完工，卻一再延宕，竹南鎮公所經過二度複驗，發現廠商施工有多項缺失，近日再度複驗後開始針對廠商延遲履約開罰，而圖書館何時重新開放，也暫無確定時間表。

竹南鎮公所圖書館表示，工程原訂於二月中旬竣工，但是發現廠商缺失多，包括導致圖書館漏水，因應耐震補強工程部分樑柱增大時，卻於工程期間壓壞李科永紀念圖書館設備、電箱與電纜線等工程項目無法達到合約標準等，其中電箱目前甚至無法裝回，館方因而要求施工廠商務必依安全標準設法回復。

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竹南鎮公所圖書館也會同政風室、主計室與建設課人員驗收，發現施工進度落後，詢問後廠商稱，因施工期間遇到春節以及雨天，導致工程延宕。

竹南鎮公所提到，李科永紀念圖書館耐震補強並未動到主結構，除了上述樑柱部分增大內縮外，外觀其實難以辨別差異，相關施工缺失等到公所開始驗收才發現。

由於李科永紀念圖書館位於竹南、頭份交界處，借閱圖書人數多，並且設有自修室供學生讀書，竹南鎮公所認為工期延宕影響不少民眾權益，加上廠商延誤履約進度，因此近日再度複驗後依合約開罰。

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