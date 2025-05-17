通霄市場改建 苗縣府允助爭取經費

通霄鎮立市場老舊，但改建案發包中斷，全案停滯。（苗縣議員周玉滿提供）

2025/05/17 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員周玉滿昨總質詢關心通霄鎮立市場改建案停滯，要求縣府協助通霄鎮公所提供必要的指導與技術支援；縣長鍾東錦認為市場改建還是需由鎮公所主導，但會協助爭取經費。通霄鎮長張可欣則指出，公所一直都在推動市場改建案，計畫已送中央審議中。

公所︰計畫已送中央審議

周玉滿指出，通霄鎮立市場設施老舊，亟需改建提升；早在前鎮長徐永煌任內就已有規劃，但因故中斷發包，鎮立市場若順利改善，將有助後續慈惠宮市場改建的整體推動，提升通霄整體市場機能，帶動地方商機與經濟活絡。

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徐永煌說，通霄市場約四、五十年歷史，內部老舊破爛，他任內跟台電公司爭取一億元改建，設計規劃二百五十萬由台電自行發包，實際補助九千七百五十萬元，當初因代表會多數代表反對改建案，而中斷發包，後續經費也被台電公司收回。

鍾東錦︰改建是公所權責

鍾東錦指出，市場改建及攤販管理是各鄉鎮市公所權責，縣府不能插手太多，擔心其他鄉鎮市場改建時也會要求，但苗縣府會協助經費爭取，明年若財劃法通過，公所財政也會增加，若縣府財政允許，補助一些經費也做得到，而整個規劃設計應由通霄鎮公所主導，縣府只能提供意見。

此外，針對去年憲法法庭判決代理教師不採計職前年資敘薪違憲，議員蕭詠萱關心苗栗縣代理教師敘薪案權益，詢問苗縣府是否著手規劃代理教師敘薪事宜？

教育處長葉芯慧回應，針對代理教師敘薪違憲案，教育部已提出辦法及規定，並請各縣市必須從今年八月一日對編制內的代理教師給予敘薪，八至十二月經費約一千四百多萬，會與財主單位溝通發放。

葉芯慧另指出，有不少校長反映，希望讓縣內的優秀代理教師繼續留在校內教學，而今年教師甄試，在二階段口試及試教時，針對縣內的優秀代理老師將給予加分，最高原始分數可加到二分。

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