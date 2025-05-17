《台中》管線施工 后里圳寮路塌陷大洞

后里區仁里里圳寮路路面塌陷。（記者張軒哲攝）

2025/05/17 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市后里區仁里里圳寮路十六日路面突然塌陷，形成一個大天坑，所幸當時沒人車行經，附近居民直呼太離譜。台中市政府指出，是水利署中區水資源局管線施工導致，廠商已緊急灌漿回填，掏空路段單線車道暫時圈圍二至三天，不影響居民通行，呼籲用路人多加留意。

回填區域暫時封鎖2至3天

昨日近午，圳寮路九十四之一號前方路面突然掏空，塌陷範圍大約長六公尺、寬五公尺、深度一．五公尺，當時附近居民都外出上班，沒有車輛停放，附近一名婦人說，聽聞轟轟聲響，發現路面掏空破大洞，趕緊請兒子將門前轎車開走。也有沿線住戶指出，事發前才駕車行經，如果晚個幾分鐘回家，或許車輛就掉入坑洞裡，沒想到會發生這種事情。

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圳寮路是后里通往東勢與卓蘭的山路，平常也不少果農進出。后里區長賴同一表示，圳寮路屬建設局山線工程隊權管道路，廠商已緊急進行道路灌漿填補，市府也派員到場警戒。

仁里里長鐘基文表示，道路掏空事件並未造成人員受傷，目前道路已完成回填，回填區域暫時封鎖二至三天，因圳寮路路幅較寬，封鎖的車道對地方交通不會有太大影響。

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