《台中》斥資14億 南區3路網打通啟用

「德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程」完工。（建設局提供）

2025/05/17 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市南區三路網打通啟用，包括樹德國小旁新闢道路、中山附醫旁建國北路道路拓寬以及柳川德富路打通工程全面完工，市府共斥資十四億，打通瓶頸路段、完善通學、就醫與人行環境，市長盧秀燕昨天主持聯合完工祈福典禮宣布通車啟用。

隨著鐵路高架化、捷運綠線通車，以及十三期重劃區開發完成，南區人口已突破十二．七萬人，台中市政府建設局長陳大田表示，此次完工的三項道路工程，總長度近一．五公里，橫跨南區主要生活圈。

請繼續往下閱讀...

其中「建國北路拓寬工程（文心南路至建國北路一九六號）」，改善中山醫大及附設醫院周邊長期交通壅塞問題，將原先十四公尺的車道拓寬至二十四公尺，並增設左轉偏心車道、右轉專用車道、三公尺人行道及公車寬避車彎，今年再進行第二期工程（建國北路一九六號至忠明南路）。

樹德國小周邊新闢道路「樹德二巷」，新闢道路總長四二一公尺，並設置二．五至三公尺寬的實體人行道，同步新設總長四二九公尺的雨水下水道；另開闢「德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程」，道路總長一八四公尺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法