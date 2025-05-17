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    大肚山「粉紅公路」 月底完工

    大肚華南路「藍色公路」為打卡熱點。（台中市府提供）

    大肚華南路「藍色公路」為打卡熱點。（台中市府提供）

    2025/05/17 05:30

    華山路增設粉色柱頂燈

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市知名的「藍色公路」，位在大肚的華南路，而華南路旁有一條華山路，議員林昊佑要求汰換路燈增加照明，在地方人士的建議下，建設局除了將華山路沿線更換新型LED節能燈具，還增設粉色風格柱頂燈，成為「芭比公路」的「粉紅公路」，預計五月底完工，成為大肚山專屬的「粉藍項鍊」。

    台中市大肚山有兩條連接沙田路與遊園路的華南路及華山路，華南路的路燈設有藍色柱頂燈，一到晚上，如同一條藍色項鍊，被民眾稱「藍色公路」，享譽全國。

    華南路藍色公路相輝映

    不過，由於華南路太響亮，讓同樣連接沙田路及遊園路的華山路相形失色，市議員林昊佑認為華山路照明不足，建議要加強照明設施，要以安全為優先。

    建設局將華山路規劃為「粉紅公路」，更換新型LED節能燈具，沿線的路燈桿增設粉色風格柱頂燈，並將原本灰色的水泥護欄及擋土牆粉刷為白色，搭配節能LED太陽能燈具與粉色反光片，提升夜間能見度與行車安全。

    此外，市府斥資十三億元推動「華南路以東銜接特三號（向上路）道路工程」，全線預計於今年六月完工，未來通車後，將與此次同步優化的華山路串聯。

    大肚華山路將成為「粉紅公路」。（台中市府提供）

    大肚華山路將成為「粉紅公路」。（台中市府提供）

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