《台中》機車兩段式左轉 單向雙線道已取消32處

台中市2019年起累計取消32處單向雙線道的機車兩段式左轉。圖為文心大業路口機車待轉區已取消。 （台中市府提供）

2025/05/17 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕機車族為爭取權益，要求取消機車兩段式左轉，台中市議員鄭功進昨天於議會，提案要交通局評估取消；交通局長葉昭甫表示，從二○一九年開始逐步實施，現今已累計取消三十二處單向雙線道的機車兩段式左轉，但基於安全，去年開始對於取消一年以上的二十一處路口進行評估，發現跟機車相關事故，約二十四％呈現持平或下降，約七十六％呈現肇事上升，是否與取消兩段式左轉有直接關係？會再拉長時間觀察，也會持續增加其他路口試辦。

台中市議會交通地政委員會昨天討論議員提案，議員鄭功進指出，台南市政府近期取消機慢車兩段式左轉，成效顯著，而且車種分流，早已不符合普世價值。

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議員︰待轉區易成待撞區

鄭功進表示，「左轉靠左，右轉靠右」才符合用路人行車時的直覺，避免右轉車與欲直行至待轉區的機慢車交織而造成交通事故，且路口情況不一，容易造成待轉區成為「待撞區」，而且有些路口待轉格過小，建議交通局評估取消的必要性 。

議員吳佩芸及劉士州都表示支持，吳佩芸表示，市府以安全為由，先以單向雙線道來實施，詢問目前成效如何；劉士州則認為，中市很多路口只有八米多，還要機車兩段式左轉，非常不合理，應該取消如公益路、文心南五路口，此外，建議可為機車設專用左轉道。

葉昭甫表示，在二○一九年逐步取消單向雙線道的機車兩階段左轉，目前已有三十二處，如大業路與惠中路二段、三民路公園路口、北屯路昌平路口、文心南五路五權西路口等。

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