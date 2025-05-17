《台中》兒虐霸凌案 去年7月至今已10件

民進黨中市議會黨團批中市兒虐霸凌事件不斷。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/17 05:30

民進黨批盧秀燕別裝睡 去年兒少保護通報逾7千件 教局︰三層防護網

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市近日頻傳兒虐霸凌事件；民進黨中市議會黨團昨天召開記者會痛批，市長盧秀燕自稱市長媽媽，每次遇到兒虐，卻只會說震怒、零忍容，但去年就接獲七千多件兒少保護案通報，從去年七月至今，就發生十件兒虐霸凌案，要盧媽媽不要裝睡，不要當「閃兵」，落實幼教機構的稽核、輔導、評鑑；教育局表示，市府已啟動三層防護網，精進幼兒園內部管理及危機因應。

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民進黨議會黨團總召王立任、副總召張芬郁、張家銨及幹事長林祈烽、書記長張玉嬿及黨籍議員蔡耀頡、陳淑華、蔡成圭、謝志忠、林德宇、曾威、黃守達、李天生、謝家宜召開記者會，痛批中市兒虐不斷，盧秀燕「今天震怒，明天忘記」。

轟市長媽媽只會說震怒、零忍容

王立任表示，中市從去年七月至今，發生十起虐童霸凌事件，包括去年七月幼兒園八名教保員虐待二十名幼兒長達六年，去年十月才爆發的太平某國小變態教練性侵四十一名球員，今年二月烏日某國小附幼主任掀椅夾手虐童、三月豐原私立托嬰中心虐童十四人等，自稱市長媽媽的盧秀燕於心何忍，只會說要嚴重懲處，根本只是遮羞布、選舉語言 。

副總召張芬郁表示，市長媽媽說兒虐零容忍，但卻一件一件發生，叫家長如何放心？副總召張家銨表示，現在家長很難當，找不到保母及幼教師，批市府都沒有好好輔導幼教機構。

眾人表示，去年一整年兒少保護通報就達七千多件，不容許托育人員一時情緒失控當藉口，要求市府落實評鑑制度及稽查。

市府啟動宣導、訓練、稽查輔導

教育局表示，已啟動三層防護網，第一層為例行性法令宣導、第二層為教保服務人員正向管教知能的調整訓練、第三層為稽查及輔導。教育局到園稽查時，併同檢視監視錄影系統管理，若抽查監視影片，發現疑似不當對待幼生情事，則依規查處，絕不寬貸。

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