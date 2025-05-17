重振觀光 新港板頭建「蓮花池竹橋茅屋」

新港板頭社區發起「地球花園行動」，第一處特色景點「蓮花池竹橋茅屋」計畫啟動，參與人員抬起竹橋底座。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/17 05:30

兼具休憩功能 讓遊客體驗傳統農村生活與自然生態

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕因人口老化與年輕人外流，嘉義縣新港鄉板頭社區的農村活力逐漸消退，為重振生機，居民攜手發起「地球花園行動」，昨天啟動「蓮花池竹橋茅屋」造屋計畫，將打造兼具觀光與休憩功能的特色景點，吸引觀光人潮回流。

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社造團體攜手青年、居民 營造特色

板頭社區為國內社區營造的發源地之一，是知名的交趾陶重鎮，具有藝術與人文底蘊，但人口老化嚴重，年輕人外流，頂菜園發展協會理事長陳明惠、舊河道文化會館館長黃水水等攜手發起「地球花園行動」，結合返鄉青年與在地住民，計畫打造多處特色景點吸引人潮。

昨天第一處景點「蓮花池竹橋茅屋」造屋計畫啟動，新港鄉長葉孟龍、雲林縣北港鎮長蕭美文、嘉義縣議員黃啟豪、林秀琴等到場，一同將竹橋底座抬至預備搭建竹橋茅屋的蓮花池畔。

負責興建竹橋與茅屋的工藝師洪明昌表示，將以傳統「虹橋」工法搭建竹橋與茅屋涼亭，結合生態工法營造的蓮花池，預計五月底完工，屆時將有蓮花綻放美景。

台糖復興鐵橋將修復 新港連接北港

黃水水說，台糖復興鐵橋跨越北港溪連接嘉義縣新港鄉板頭社區與雲林縣北港鎮，鐵橋修復工程預計今年第三季完工，開放通行後，將可帶動南北兩岸的遊客人潮，目前已在板頭社區推動舊河道假日音樂市集、農村風土文化藝術布置等，吸引遊客。

葉孟龍表示，到「蓮花池竹橋茅屋」可體驗傳統農村生活與自然生態，期待在眾人努力下，透過復興鐵橋，讓北港溪「兩岸交流」，讓新港與北港更繁榮；蕭美文說，年輕時在嘉義市讀高中，從北港坐台糖小火車上學，板頭厝是必經之處，新港與北港是共同生活圈，經過民眾營造，未來可吸引香客、遊客交流遊玩。

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