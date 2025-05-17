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    湖子內公園缺失多 嘉市府：請廠商改善

    湖子內公園遊戲場所沒有遮蔭設施，議員批對親子不友善。（王浩提供）

    湖子內公園遊戲場所沒有遮蔭設施，議員批對親子不友善。（王浩提供）

    2025/05/17 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市府投入一．四七億元興建湖子內公園第一期，挨批有公廁設施損壞、道路破損不平、遊戲場無遮蔭設施等缺失，市議員王浩昨在市議會定期會質詢要求改善；市府建設處長田長沛回應，公園仍在工程保固期，將請廠商儘速修繕。

    遊戲場無遮蔭 建設處：植樹待成長

    王浩說，面積十一．八公頃的湖子內公園第一期缺失多，如蝴蝶廊道區只有奄奄一息的植物；地面、路面破損多，警示三角錐比人多；戶外表演廣場座椅前有多處坑洞；公廁無尿布台、給皂機及烘手機，設施也損壞；兒童遊戲場未加軟墊、溜滑梯入口處過窄及無遮蔭，對親子不友善，民眾也反映遊具無特色。

    建設處表示，市府打造的「原野遊戲場」，遊具有磨石子滑梯、地景大滑梯、條木攀爬步道、吊網床翹翹板及蜂巢攀爬遊具等，提供不同的遊憩體驗；針對民眾反映遮蔭不足，目前已種植一九一棵喬木，但成蔭需成長，等二至五年樹木成長後，可逐步發揮遮蔭效果。

    設施人為破壞 調整周邊監視器位置

    建設處說，遊具部分損壞、步道破損、植栽生長不良、廁所設備、圍欄損壞等問題，均先圍警示帶、交通錐等，提醒民眾注意，因尚於工程保固期間內，已限期廠商改善；公廁設施遭不明人士破壞，馬桶蓋遭拆除，將儘速修繕恢復使用，並持續加強巡查，檢討周邊監視器設置位置，協請轄區員警巡邏。

    嘉市議員批，湖子內公園蝴蝶廊道區設計圖（上）與現場實際情形（下）有落差。（王浩提供）

    嘉市議員批，湖子內公園蝴蝶廊道區設計圖（上）與現場實際情形（下）有落差。（王浩提供）

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