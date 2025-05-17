《新北》自住房屋 千件誤徵非自住稅率

「房屋稅2.0」於今年5月首度開徵，出現許多誤課狀況，新北市財政局長陳榮貴對此進行專案報告。（記者黃子暘攝）

2025/05/17 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕「房屋稅二．○」新制今年五月首度開徵，出現已設戶籍的自住房屋被歸類為非自住房屋、自住房屋及領有單獨權狀的停車位被列為非自住房屋的錯誤，新北市財政局長陳榮貴昨在市議會專案報告指出，新北市前者誤徵約一千件，車位部分經稅捐稽徵處系統清查，統計約九千多件。多名市議員批評，去年新制出爐後市府宣導不足。

財政局︰已繳納將主動退稅

陳榮貴指出，新制房屋稅認定自住必須以設籍為依據，過去舊制自住卻未設籍者原有廿三．五萬戶，已寄二次掛號通知，現剩十六．四五萬戶尚未設籍，將持續宣導；近日民眾洽詢按非自住稅率課徵案，多屬「舊制為自住房屋」未於今年三月廿四日前設籍、「舊制為非自住房屋」及「去年七月一日後新取得之房屋」，依規定應於設籍後申報，財政部已宣布延長自住房屋設立戶籍及出租房屋申報期限至六月二日，民眾於期限前設籍申報，將重新開立稅單。

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陳榮貴說，部分案件因系統勾稽問題，導致已設籍的自住房屋被歸類為非自住房屋，稅捐處將重新核定稅單並展延繳納期限，已繳納者會主動退稅。

市議員卓冠廷、戴瑋姍表示，財政部已說明不管車位有無單獨權狀，都應隨主建物認定，市府應主動通知民眾，還有多位議員批市府對新制宣傳不足。

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