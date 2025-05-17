為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北7校聯手 打造「未來科技人才鏈」

    新北市府規劃在二○三○年完成「未來科技人才鏈」，將陸續投入一億元、串聯公立技術型高中佈局半導體、綠能、AI等九大科技領域。（記者黃子暘攝）

    新北市府規劃在二○三○年完成「未來科技人才鏈」，將陸續投入一億元、串聯公立技術型高中佈局半導體、綠能、AI等九大科技領域。（記者黃子暘攝）

    2025/05/17 05:30

    〔記者黃子暘、董冠怡／新北報導〕人工智慧（AI）風潮席捲全球，新北市教育局長張明文指出，市府規劃在二○三○年完成「未來科技人才鏈」計畫目標，將陸續投入一億元、串聯公立技術型高中佈局半導體、綠能、AI、汽車醫美、無人機、擴增實境／虛擬實境（AR／VR ）、五G應用、智慧製造及區塊鏈等九大科技領域，結合十六所職業試探中心開設未來新產業體驗課程，首波六十多場體驗課程五月中起開放免費報名。

    投資1億 佈局半導體、AI等領域

    張明文說，科技人才鏈首波與七所學校、職探中心合作，體驗活動包含新北高工「自主移動機器人體驗」、瑞芳高工「穿越無人機及抗震大作戰探索營」、淡水商工「工業機械手臂之AI視覺應用」、三重商工「讓AI乖乖聽話！無紙化的AI辦公室」等活動，詳細報名資訊可至「新北市技職教育資源網」查詢。

    60多場體驗課程 開放免費報名

    教育局表示，「未來科技人才鏈」主要是整合學校、產業、科技大學與證照體系，協助學生從國中開始試探科技職涯，釐清志向並厚植就業競爭力。

    此外，人工智慧（AI）已成高效生活的工具，數位產品推陳出新快速，如需使用其功能，往往得支付每月數百元至數千元不等的訂閱費。新北市議員江怡臻指出，市府數位樂學網多為實體課程，希望能有更多AI應用的線上課程，並編列預算補助經濟弱勢、社會新鮮人訂閱費。市府研究發展考核委員會、青年局等單位說，將研究可行性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播