新北7校聯手 打造「未來科技人才鏈」

新北市府規劃在二○三○年完成「未來科技人才鏈」，將陸續投入一億元、串聯公立技術型高中佈局半導體、綠能、AI等九大科技領域。（記者黃子暘攝）

2025/05/17 05:30

〔記者黃子暘、董冠怡／新北報導〕人工智慧（AI）風潮席捲全球，新北市教育局長張明文指出，市府規劃在二○三○年完成「未來科技人才鏈」計畫目標，將陸續投入一億元、串聯公立技術型高中佈局半導體、綠能、AI、汽車醫美、無人機、擴增實境／虛擬實境（AR／VR ）、五G應用、智慧製造及區塊鏈等九大科技領域，結合十六所職業試探中心開設未來新產業體驗課程，首波六十多場體驗課程五月中起開放免費報名。

投資1億 佈局半導體、AI等領域

張明文說，科技人才鏈首波與七所學校、職探中心合作，體驗活動包含新北高工「自主移動機器人體驗」、瑞芳高工「穿越無人機及抗震大作戰探索營」、淡水商工「工業機械手臂之AI視覺應用」、三重商工「讓AI乖乖聽話！無紙化的AI辦公室」等活動，詳細報名資訊可至「新北市技職教育資源網」查詢。

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60多場體驗課程 開放免費報名

教育局表示，「未來科技人才鏈」主要是整合學校、產業、科技大學與證照體系，協助學生從國中開始試探科技職涯，釐清志向並厚植就業競爭力。

此外，人工智慧（AI）已成高效生活的工具，數位產品推陳出新快速，如需使用其功能，往往得支付每月數百元至數千元不等的訂閱費。新北市議員江怡臻指出，市府數位樂學網多為實體課程，希望能有更多AI應用的線上課程，並編列預算補助經濟弱勢、社會新鮮人訂閱費。市府研究發展考核委員會、青年局等單位說，將研究可行性。

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