《新北》中國直播主疑狂拍學童 警加強巡邏

板橋國小周遭有不明人士直播學童放學，警方加強巡邏。（記者黃子暘攝）

2025/05/17 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕台北市民生社區傳出疑似中國抖音直播主涉嫌未經同意直播學童進出校園，新北市議員黃淑君昨表示，家長陳情板橋國小周遭也有不明人士直播學童放學，用意不明，她已通報教育局、警察局。板橋警分局說，去年十一月板橋國小周遭有一名中國籍具本國身分的女子開直播，但未有明確違法事證，警方已告誡，並加強巡邏，未再有類似狀況。

黃淑君指出，民眾陳情板橋國小周邊去年曾有不明人士直播學童，最近也有民眾在社群網站討論，在板橋府中地區至湳雅夜市一帶也有不明人士開直播，她已通報警察局、教育局，請相關單位加強留意。

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女子未違法 告誡避免拍攝、散佈

板橋警分局說，經查去年十一月廿二日，有一名中國籍具本國身分的女子在板橋國小等公共場所直播，分局當時查無明確違法事證，已告誡該女應避免對兒童或他人有拍攝、散佈影像行為，目前沒有被害人提出告訴。

教育局表示，去年十一月底確有家長通報，有不明人士拍攝學生情形，學校主動加強校門口上下學巡視；近期社群討論直播一案，教育局目前未接獲相關通報，會請各校加強學生上下學時段的校門守望與周邊巡視，留意是否有可疑人物或不當行為，並提醒導護老師及相關人員提高警覺。

新北市議員黃淑君表示，家長陳情板橋國小周遭有不明人士直播學童放學，用意不明。（記者黃子暘攝）

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