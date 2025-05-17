9月校園收手機 新北教局︰授權各校訂規範

九月實施高中職以下手機禁令，教育部大方向是授權各校訂定合理使用範圍。圖為教育局針對高中以下學生進行防治網路沉癮、網路使用情況。（新北教育局提供）

2025/05/17 05:30

高中職以下入校後手機集中管理 將透過民主機制訂定合理使用範圍

〔記者黃子暘、翁聿煌／新北報導〕教育部預計今年九月開學實施高中職以下學生入校後手機集中管理。新北市教育局長張明文昨天表示，教育部大方向應是授權地方、各校訂定合理使用範圍，新北市會透過民主機制、校務會議等多方管道溝通建立符合大家期待的機制。家長會贊成上課時手機統一保管，但學生認為上課內容能吸引人才是重點。

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降低三C對學習負面影響

張明文指出，如何建立不干擾上課的手機使用原則，應是授權各校訂定合理使用範圍，新北市教育局希望建立一個不干擾課程的合理使用規範，會透過民主機制、校務會議以及更多溝通管道討論，盡量降低三C對學習造成的負面影響，也兼顧使用三C良性學習。

家長會贊成上課時統一保管

在教育部新制曝光前，板橋高中因手機禁令議題引發關注；現任中和高中校長劉淑芬八月起調任板中校長，中和高中現有手機禁令，部分板中學生在校園掛巨幅布條主張「淑芬若獨裁就滾出板中，板中生不需要威權校長」，劉淑芬澄清板中學風自由，會尊重學生意見，不會秋後算帳，且她上任前中和高中手機禁令就存在，她不是「女暴君」。

張明文表示，尊重各校民主與良性對話機制，事件過程、結果都是機會教育，希望培養孩子成為理性、具獨立思考判斷能力的公民，這也是教職者的責任，教育局鼓勵校園建立良性溝通機制。

新北市立三民高中家長會長王羽傑贊成學生上課時把手機交給學校統一保管，避免學生上課偷滑手機、不專心聽課，但是實施前要與學生及家長充分溝通，學校要有明確及公平的規範和完整的配套措施，以免事後為此發生親師糾紛。

學生︰上課內容吸引人是重點

新北市立新店高中學生李岳桐則反對學校統一保管手機的做法，因為「上有政策、下有對策」，會乖乖上課的學生，本來就不會在上課偷滑手機；喜歡上課玩手機的學生，一定會想辦法躲過規定，所以他覺得重點應該放在學校的教學內容，能夠真正引發學生的學習興趣，否則不喜歡聽課的學生，就算沒手機可滑，也會找別的事做。

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