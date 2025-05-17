車城分駐所、射寮分校活動中心啟用

屏東縣府原址重建，車城分駐所及戶政聯合辦公啟用。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/17 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春警分局車城分駐所暨恆春戶政事務所車城辦事室，以及車城國小射寮分校新建學生活動中心，昨同步舉行啟用揭牌儀式。屏東縣長周春米表示，偏鄉公務機關也必須能提供鄉親舒適的洽公環境，這是落實城鄉平權的重要一環。

車城分駐所建於一九八三年、戶政事務所建於一九九一年，兩棟建築使用逾三十年以上，結構老舊、空間不足，難以因應人口成長需求，屏東縣政府斥資五千四百多萬原址重建聯合辦公廳舍，結合警政與戶政服務；建築外觀以車城落山風為設計靈感，垂直遮陽斜板展現風之律動，米白與淺灰色調融入綠化環境。

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射寮分校過去僅有二十五年老舊室外球場，地面龜裂、遇落山風或雨季無法使用，影響教學，縣府投入四千七百四十一萬元興建學生活動中心，內設綜合球場、盥洗空間與休息室，支援籃球、羽球等多項運動，並作為集會與社區活動場地，休息室更與埔墘社區合作成為關懷據點，實現老幼共學。

周春米表示，新設施讓洽公更舒適，學生免受氣候限制，安全學習與運動；車城國小射寮分校校長謝郁如說，孩子們終於有室內運動空間，未來表現將更出色。

車城鄉長陳政雄認為兩座建築不僅提升車城生活品質，更為偏鄉注入城鄉平權的溫暖願景。

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