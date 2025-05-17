核三除役 周春米：不容許倉促重啟

核三廠十七日除役，屏東縣長周春米強調，不容許倉促重啟。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/17 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣長周春米昨天前往十七日將正式除役的核三廠「巡禮」並發表聲明，強調核電議題攸關安全與民意，應秉持「程序正當、尊重專業、確保安全」的原則，絕不允許倉促重啟或以政黨算計凌駕民意。

邁入非核家園重要里程碑

周春米表示，藍白立委聯手通過的《核子反應器設施管制法》修法，將核電機組使用年限從四十年延長至六十年，但核三廠無法在未經嚴謹審核下直接延役或立即重啟。她認為核電政策必須以科學為本，確保公平正義，不應讓政治考量凌駕於人民福祉之上。

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周春米指出，屏東縣民長期關注核電安全議題，縣府將持續監督相關政策，確保民眾權益不受損害，為後代子孫打造安全、永續的家園，台灣邁向非核家園是重要里程碑，屏東將以實際行動支持乾淨能源，拒絕任何罔顧安全的決策。

根據台電公告，核三廠二號機運轉執照於五月十七日到期，依法必須於當日零時前完成停機，台電預計於今天十三時起進行降載停機操作，預估二十二時完成發電機解聯，並於零時前完成反應爐停機。

白色水蒸汽排放 屬正常現象

台電表示，反應爐停機後，將立即展開核燃料退出作業，預計於五月三十日前將反應爐內所有核燃料移至用過燃料池，停機期間可能因正常操作產生乾淨白色水蒸汽排放至廠房外，屬正常現象。

核三廠擁有兩部核能機組，每部機組運轉執照為四十年，執照到期後必須停止運轉，核三廠一號機已於去年七月二十七日到期停機，二號機除役標誌著台灣核電時代的結束；台電強調，停機與後續作業將嚴格遵循法規與安全規範，確保過程安全無虞。

周春米指出，屏東縣作為核三廠所在地，長期承擔核電設施潛在風險，縣民對於安全與環境議題尤為敏感，縣府將持續與中央及台電保持密切溝通，確保停機與核燃料處理過程公開透明，並要求台電提供完整資訊，保障民眾知情權，絕不妥協於任何可能危及安全的決策。

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