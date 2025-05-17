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    熱氣球嘉年華成詐騙工具 東縣府：千萬別被騙

    台東縣府表示，縣府沒有找第三方售票，除官網外售票皆有問題。（台東縣府提供）

    台東縣府表示，縣府沒有找第三方售票，除官網外售票皆有問題。（台東縣府提供）

    2025/05/17 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕「二○二五台灣國際熱氣球嘉年華」將於七月五日至八月二十一日在台東鹿野高台登場，今年主打國際IP「哆啦Ａ夢」造型熱氣球，高人氣也吸引了詐騙集團注意。縣府發現，已有詐團打著熱氣球名義在社群軟體廣告，縣府提醒勿購買任何未經授權轉售及來路不明票券以免受騙。

    縣府表示，今年熱氣球繫留體驗規劃早上五時三十分至七時，與傍晚五時至六十三十分兩個場次，售票方式分為「現場售票」及「線上預約」兩種，繫留搭乘體驗以標準球為主，繫留體驗線上預約依搭乘月份分為兩階段購票，第一階段五月二十日中午十二時開放預約七月份場次，第二階段則於五月二十七日中午十二時開放預約八月份場次，總計七十六場，每場開放一百二十人，共九千一百二十位名額。

    票價部分，平日票價（週一至週四）每張五百五十元，假日票價（週五至週日）則是每張六百五十元，每張體驗票為單人單場使用，每筆訂單最多限購二張，今年線上購票須留意每週二為活動公休日、七月五日開幕日只有下午場次，光雕音樂會日（七月六、十七、三十一日及八月十四、二十一日）下午場次僅開放現場售票。

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