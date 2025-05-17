黑鮪魚豐收 台東漁民擔心配額提早用完

黑鮪魚捕獲量大增，台東漁民擔心配額提早用完。（記者劉人瑋攝）

2025/05/17 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕成功鎮新港漁港昨捕進二十六尾黑鮪魚，連日來捕獲量大增，若加上東港及宜蘭兩地捕獲數量，台灣捕撈量逾四分之一額度，由於台東漁工人力與冷鏈設備不足，進港數量再多恐無法及時處理，台東漁民擔心魚價會下跌且黑鮪配額提早用完；漁業署則持樂觀態度。

新港區漁會表示，近來東部海域黑鮪魚捕獲量大增，台東冷鏈設備不足，處理量能有限，許多台東漁民及漁商都擔心還來不及消化，台灣黑鮪魚的配額就被捕滿。

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漁業署表示，今年太平洋黑鮪透過標籤管控二千二百公噸漁獲配額，以此針對不同噸級別漁船設定單航次標籤量上限，近額滿前再分階段管控，到十六日止全台通報數為二千五百三十六尾、五百四十二噸，雖略逾四分之一額度，但仍有餘裕。

漁業署資料顯示，十二至十五日止，上等魚以每公斤計為五百一十六至六百二十元，整體漁獲均價三百四十四至四百五十四元，其中從每公斤上等魚及平均價格對比，蘇澳魚市場六百二十元、均價四百五十四元，台東新港魚市場五百二十元，均價三百五十五元，東港魚市場上價五百一十六元，均價三百四十四元，價格仍屬合適。

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