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    台東強國街縱火案 議員批政策殺人

    台東市強國街縱火案造成二死，議員質疑衛生局、社會處，根本是「政策殺人」。（擷取自台東縣議會直播）

    台東市強國街縱火案造成二死，議員質疑衛生局、社會處，根本是「政策殺人」。（擷取自台東縣議會直播）

    2025/05/17 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕四月八日發生在台東市強國街的縱火案造成二死，縣議員簡維國、張國洲、王文怡等人昨在議會質詢，指林嫌會住在案發處還與房東發生衝突是社會處安排，當天中午林嫌還向議員陳情，縣府安排她與一般人同住，卻無法解決她的發病狀況，且四次送醫還無法強制住院，這根本是「政策殺人」。

    4次送醫無法強制住院

    台東縣府社會處表示，林嫌患疾且曾對母親施暴力才介紹她另行租屋，縱火案目前仍在台東地檢偵辦中。房東也在檢警偵訊時表示，林嫌頻頻與他發生糾紛，甚至還以雜物擋道，阻二樓房客下樓，讓他困擾不已。

    簡維國指出，全台東縣列管精神病患一千二百人，衛生局依「精神病病人及照顧者社區支持服務資源布建計畫」，透過社會處安排租屋，但後續的處置、是否有危險性或須強制就醫，卻是由衛生局及警方來判斷，沒想到租屋安全卻出了問題。

    王文怡表示，有時警方據報到場，患者突然平靜，或只是騷擾，沒有暴力行為，而不了了之，如何認定發病，實在太模糊。

    林嫌犯案當天中午還曾向張國洲陳情，由於林嫌曾向張借錢，當天中午前往服務處還錢時，大吐苦水，抱怨感情不順，張國洲無奈表示，當時若能幫她排除問題，就不會發生縱火悲劇。

    縱火案發生後，縣府曾召開專案會議，秘書長盧協昌表示，縣府各局處橫向聯繫實在不足，需要檢討改進。

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