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    澎湖機場大廳空調故障 風扇應急

    澎湖航空站冷氣機故障，啟動多支電風扇應急。（記者劉禹慶攝）

    澎湖航空站冷氣機故障，啟動多支電風扇應急。（記者劉禹慶攝）

    2025/05/17 05:30

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖連日來炎熱高溫，澎湖機場昨天上午甫開場，就發現航廈一樓營業大廳中央空調故障，無法運作，航空站緊急調度多部電風扇在現場運轉，同時張貼公告，通知旅客完成報到後，迅速前往二樓候機室。

    澎湖國際海上花火節施放以來，每天都有大批旅客經由海空運進入澎湖，澎湖機場單日進出人數達到萬餘人次，昨天是週五，一早就有大批遊客進出機場，因中央空調發生突發狀況，加上天氣炎熱，旅客汗流浹背，澎湖航空站緊急張貼公告通報。

    澎湖航空站表示，昨天上午六點半開場，進行空調系統啟動時，發現航廈一樓大廳中央挑高處八十噸箱型冷氣機冷卻水塔之循環泵浦損壞，無法提供冷氣區域包含旅客報到櫃檯區，澎湖航空站已洽請台灣廠商進行備料中，廠商確認尚有庫存，已聯絡以海運由嘉義布袋運送至澎湖，還要幾天時間。

    另為提供旅客較舒適之候機環境，將啟動南（一號、二號門）面、北（五號、六號門）面進出航廈分流旅客，中（三號、四號門）段將進行關閉不提供進出使用。航空站同時提醒搭機旅客，若已完成報到作業及行李託運，可盡速至二樓候機室候機。

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