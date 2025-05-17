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    首頁　>　生活

    高雄校園外詭異拍攝 中國婦稱只拍風景

    高雄某國小外疑有操中國口音女子（紅箭頭處）徘徊，持自拍棒遊走攝錄引人側目。（民眾提供）

    高雄某國小外疑有操中國口音女子（紅箭頭處）徘徊，持自拍棒遊走攝錄引人側目。（民眾提供）

    2025/05/17 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕台北市某國小外傳有操中國口音的婦人對校門口直播，高雄市鼓山區的國中、小校門外，這幾天也發生類似狀況，一名女子持自拍棒在校門口四處拍攝，舉止詭異，警方昨找到這名四十六歲唐姓女子，經查是嫁來台灣廿一年的中國配偶，她稱只是介紹風土民情，並非偷拍學生或有任何企圖。

    據了解，五月十五日上午約七點半，鼓山區某國小左側圍牆邊出現一位拿著自拍棒自拍的女子，警衞嚴密監控並請她離開校區。正當家長熱議時，鄰近的國中昨天突然貼出公告，指該名疑拿手機直播的女子，也曾出現在該校門外，在網路引發一陣恐慌。

    根據警方調閱路口監視器影像，該名女子徘徊校門口外，自拍棒拍攝的角度沒有朝學童拍攝，當時也有家長發現可疑拍攝行徑，即時向校方反映，校方也通知里長協助巡邏，如再發現該女子，將報警驅離並告誡。

    鼓山警分局昨天循線找到這名女子，她表示嫁來台灣廿一年，已取得台灣身分證，出現在兩校的門口只是直播帶貨，主要拍錄附近風景，以及高雄地方的風土民情，並非偷拍學生或有任何不法企圖，這幾天因天氣太熱才躲進附近樹蔭處自拍直播，被誤認對學生拍錄，純屬誤會。

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