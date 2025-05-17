高雄宮廟要求派「法會公差」引反彈 八軍團︰已婉拒

2025/05/17 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄阿蓮區某宮廟近日舉辦法會，向陸軍第八軍團裝甲五六四旅要求「派公差」，消息傳出引發基層官兵反彈，八軍團也急喊停，表示經單位評估，無法支援兵力，已向宮廟說明婉拒。

基層官兵︰與建軍備戰無關

爆料者在網路社群PO出阿蓮區某宮廟從十三至十七日舉辦法會，竟要求陸軍五六四旅派公差支援，還要求參與者「不可有國軍標誌服裝」，爆料者大罵 ，直指在中共解放軍不斷進逼的情況下，戰備任務相當繁重，卻可以連續五天提供宮廟每天五人的「法會公差」，工作內容是「法會場地整備」，完全與建軍備戰無關，即使「睦鄰工作」，也不能以人民納稅錢為特定宮廟當公差。

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八軍團回應指出，各單位接獲地方政府、學校機構、民間團體或民事責任區內（含社團）申請支援活動兵力派遣時，須依「國軍支援社會活動兵力派遺權責劃分作業規定」，在不影響部隊戰備任務、正常訓練及不損及官兵權益為前提等項審慎評估，並簽奉主管核准後，始可派遣；此次五六四旅接獲地方宮廟詢問支援事項，經評估無法支援兵力，已向宮廟婉拒。

知情人士指出，國軍遇到天然災害進行救災任務，或是戰訓任務，常會向宮廟借場地露宿或吃飯，為保持與地方的良好互動，軍方通常評估只要不影響到演訓或戰備任務，通常會派遣支援人力。

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