旗津強化海灘安全 救生衣免費借

高市觀光局與民間團體合作，加強旗津沙灘安全巡查。（觀光局提供）

2025/05/17 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕迎接戲水旺季，高市觀光局針對旗津海水浴場安全推出系列措施，除專業救生站及七名救生員值勤，今年還爭取海委會補助、與民間團體「常不輕協會」、「大林游泳協會」合作，強化海邊巡查與教育宣導，並提供救生衣免費借用。

戲水旺季到 配置7名救生員

觀光局長高閔琳表示，旗津特有的黑沙與浪漫夕照，深受市民和海內外遊客喜愛，因應旺季來臨，觀光局積極整備巡查救護量能、提升海域岸際安全，觀光局除設置專業救生站，並配置七名專業救生員輪流駐守，同時配置水上摩托車、沙灘車及救生圈等設備，以便即時應對各種突發狀況。

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攜手民團 加強海域巡查宣導

觀光局爭取行政院海委會補助，委託「高雄市大林游泳協會」進行海域及沙灘的安全巡查，強化現場巡查及教育宣導能力，同時持續與「常不輕協會」合作，於海水浴場及貝殼館設置救生衣租借點，提供免費借用服務，讓不擅水性的遊客也能安心親近海洋。

旗津擁有得天獨厚的地理優勢，搭乘渡輪來到旗津，漫步至旗后燈塔，便可欣賞大船入港及絕美的馬卡龍彩繪屋，旗津更是觀賞夕陽的最佳選擇，站在海水浴場遠望，夕陽緩緩沉入台灣海峽，搭配旗后山與船隻剪影，構成一幅詩意十足的畫面，每年暑假是高雄市最受歡迎的景點。

近期高溫 籲勿赤腳行走沙灘

高閔琳說，旗津不僅有風格獨具的咖啡館、沙灘吧、特色餐廳，也有熱鬧的海產大街，歡迎民眾前來欣賞美景、啜飲咖啡與調酒、品嚐現撈新鮮的海味饗宴。

觀光局提醒，近期高雄日照強烈，沙灘表面溫度偏高，建議遊客勿赤腳步行，更多資訊可上高雄旅遊網查詢。

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