議員建議高市府遷高雄車站 陳其邁︰有創意

高雄市議員張博洋建議市府搬到高雄車站，帶動周邊發展。（記者王榮祥攝）

2025/05/17 05:30

張博洋提四維行政中心遷址 帶動周邊發展 市長指可考慮 但須考量現實條件

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站周邊發展停滯，市議員張博洋呼籲高雄市政府搬到車站旁，帶動整體建設；市長陳其邁稱讚這是「很有創意」的建議，他覺得可考慮，但仍須顧及財務、空間等諸多現實條件。

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張博洋昨質詢時提到高雄車站相關建設，他說各界提出包括地下街、連通道等許多點子，其實還有一張真正的「王牌」可以評估，就是把高雄市政府四維行政中心搬到車站旁辦公。

張︰中市、北市府進駐新興區

張博洋舉台中市政府搬到七期重劃區、台北市政府到信義計畫區為例，指高市府若進駐高雄車站旁，絕對可成為周邊發展下一個十年的動力。

張博洋進一步分析車站周邊的地理位置、交通條件、完整空間及後續商業潛力，加上四維行政中心符合危老容積獎勵要件，以及散居四處的多個局處辦公室，可以儘早一次性完整規劃，全都集中辦公，不論市府員工上班或是民眾洽公都非常方便。

陳︰車站商業大樓不足容納

陳其邁答詢說，這是非常有創意的建議，他個人也覺得可以考慮，藉由行政中心轉移，可帶動城市發展軸線，確實可以點燃高雄車站周邊商機，但站在現實面，仍須考量財務、空間等諸多因素，例如正在招商中的高雄車站商業大樓樓板面積約一．六萬坪，但四維行政中心現況有二．八萬坪，光是一棟商業大樓面積都還不夠，若要搬到火車站，可能需有其他空間。

高雄車站商業大樓（西側白棟）三月下旬已公告招商，將採廿年租金、底價一．五億元，說明會吸引卅四家廠商參加，六月四日下午截止收件，旅館大樓（東側黑棟）則預計今年下半年公告ROT招商。

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