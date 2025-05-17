環境部公布空品政策白皮書 PM2.5標準值 2035年降至8微克

環境部花半年收集各界意見，彙整最新的「空氣品質政策白皮書」並發布，將檢討交通、營建、工廠等污染源排放，並關注生活健康影響，推動未來空污防治方案及修法。（記者吳柏軒攝）

2025/05/17 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕空氣污染對人體健康帶來風險，環境部昨公布「空氣品質政策白皮書」，不只宣示二○三五年PM2.5標準年均值要降到八微克，也將鎖定交通、營建、工廠等加嚴管理，甚至校園、醫院周邊也擬設空品維護區，強調車輛不怠速，亦提醒室內瓦斯烹飪的空污問題。

環境部長彭啓明表示，自己有氣喘對空污特別敏感，環境部過去十年在前環保署長李應元等貢獻下，PM2.5年均值從廿四降到去年十二．八微克；這次空品白皮書濃縮出四十二項未來行動議題，以健康導向訂出空品願景，二○三五年要降到八微克。

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環境部大氣環境司長黃偉鳴說，工廠將增加有害空氣污染物管制；交通則關注燃油品質、稽查不法改裝乃至煞車及輪胎產生的空污微粒；擬劃設校園、醫院、住宅等空品維護區，「接送小孩車輛怠速，空污都是小孩吸」；針對營建工程車輛排放的空污，未來擬修法制定規範，後續遙測、監控與開罰。

彭啓明也舉生活空污暴露風險，如曾用儀器測得公車站瞬間PM2.5達八十幾微克；還有許多婦女不抽菸卻得肺腺癌，近期國際論文已發現，煮飯開瓦斯會讓PM2.5冒出來，將加強室內空品防範與宣導。

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