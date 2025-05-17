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    首頁　>　生活

    社區據點12堂課 引導長輩笑看人生

    衛福部昨日宣布啟動「社區照顧關懷據點創新課程講師培力計畫」，預計培訓120位種子講師，深入全台據點授課，翻轉長輩對老年生活的想像。 （記者邱芷柔攝）

    衛福部昨日宣布啟動「社區照顧關懷據點創新課程講師培力計畫」，預計培訓120位種子講師，深入全台據點授課，翻轉長輩對老年生活的想像。 （記者邱芷柔攝）

    2025/05/17 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣邁入超高齡社會，衛福部昨宣布啟動「社區照顧關懷據點創新課程講師培力計畫」，今年將投入約三百萬元，預計培訓一百二十位講師，深入全台據點授課，以創新內容陪伴長輩探索自我、安頓心靈，翻轉對老年生活的想像。

    衛福部投入300萬元 培訓講課高手

    衛福部次長呂建德指出，全台七四九九個村里中，已有五○二二處社區照顧關懷據點，涵蓋率近六成七，此次計畫強調內容升級，導入「靈性關懷」，透過十二堂課，引導長輩回顧生命歷程、人際關係，甚至學著「惜物但不囤物」，進一步面對人生。

    呂建德說，這不只是照顧長者心理健康，也促進家庭與社會和諧，為明年將推動的「長照三．○」打下基礎。

    「我們常聽到長輩說，退休後每天在家『數饅頭』，這正是我們希望改變的地方。」社家署代理署長周道君說，不少長輩雖有參與活動，內心仍感空虛、缺乏目標，課程設計融入懷舊、園藝、音樂等元素，從熟悉記憶中喚起自我價值。估計每位講師每週可服務五個據點，每據點約卅人，等於每週接觸六百據點、超過一萬八千人次，課程也將因地制宜，發展在地特色，支持長輩健康老化。

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