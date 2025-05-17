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    世壯運今登場 黃仁勳壓軸點聖火

    黃仁勳將點燃世壯運聖火。（2025雙北世壯運執委會提供）

    黃仁勳將點燃世壯運聖火。（2025雙北世壯運執委會提供）

    2025/05/17 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會今登場，執行委員會昨公布壓軸聖火代表，AI教父、NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳，將和棒壇傳奇彭政閔、奧運拳擊金牌得主林郁婷、世界紀錄「最年長羽球員」林友茂以及金馬影后張艾嘉共同擔任。總統府昨表示，副總統蕭美琴將代表出席。台北市長蔣萬安說，由黃擔任科技領域聖火手當之無愧。

    黃仁勳表示，能到台北參與世壯運感到無比榮幸，如今，運動與科技也正逐步融合，AI更在其中扮演著關鍵角色；運動正隨著科技一同進化；他並透露自己非常喜歡打桌球。

    透露非常愛打桌球 參與運動會很榮幸

    世壯運執委會表示，黃仁勳是全球半導體與人工智慧領域的重要領袖人物，黃仁勳參與，不僅象徵科技在運動發展中所扮演的新角色，更彰顯了賽會跨領域、多元融合的精神。

    黃仁勳表示，與來自世界各地的運動員們齊聚一堂，讓他深刻體會到，卓越來自於熱情與堅持；運動與科技也正逐步融合，AI更在其中扮演著關鍵角色，運動正隨著科技一同進化。

    黃仁勳分享，自己很喜歡打桌球，也建議每個人可以選一項真正喜歡的運動去做，「因為對你而言最好的運動，就是你願意一直做下去的運動」。黃仁勳也勉勵大家持續挑戰自己，證明追求卓越是不受年齡所限的。

    據了解，北市府以Computex場地方的身分推進與黃仁勳關係，洽談過程當中，市府展現行政彈性以及高度誠意，也為後續合作開啟更多可能性；黃獲邀後也爽快答應。

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