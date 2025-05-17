幼教裁罰通報 全教總：陷三輸局面

「幼教輔導管教與通報裁罰系統」上路2年， 全教總昨日開記者會抨擊，已造成三輸局面。（記者林曉雲攝）

2025/05/17 05:30

制度上路2年 親師對立加劇、幼教人才流失、教育品質低落

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部「幼教輔導管教與通報裁罰系統」上路二年，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良昨質疑，該系統已打壞親師關係，各種濫訴也造成教保人員不願管教。依全教總問卷調查，有過「被無端申訴與調查」比例達四十二％，親師對立加劇，幼教人才流失，教育品質低落，幼教通報系統已造成三輸局面。

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教育部：去年不受理案逾4成

教育部國教署組長王慧秋則說明，為避免浮濫檢舉，調查處理辦法已明定，檢舉案件無具體內容等或檢舉人未具真實姓名，不予受理，以一一三年通報檢舉七七九件為例，不受理三二二件（占比四十一．三％）。

本報日前報導披露，教育部最新統計，四十四所大專近三年平均每年畢業具教保員資格有四二○○人，竟只有一半、約二一○○人「學以致用」，另一半轉換跑道，幼教人力不足困境日增。

侯俊良昨表示，教育部統計，近三年職前培育平均每年取得教師證者約七○○人，實際進入職場約五○○人，每年有約五成在取得教保人員資格後不願留任，如加上想離職的教保人員，人力荒困境雪上加霜。

全教總昨公布實施狀況問卷調查結果，共回收一一七一份，副秘書長楊逸飛說明，約八十二％教保人員認為幼教通報系統造成負面影響，約七十％教保人員認為自己變消極，約八十％教保人員認為對品質有負面影響、留任意願變低；該系統對幼教專業不尊重、對教保人員惡意扭曲，甚至沒有基本安全照顧權限，讓更多教保人員想離職 。

侯俊良直指，家長過度干預與頻繁投訴，裁罰系統又偏向家長，教育現場處於對立狀態，政策不友善與社會普遍不信任，加劇教師流失，教育部應擬定保護幼教人員機制，才可能在這波幼教逃亡潮中留住一些人才。

保護幼童 也應保障優質幼教人員

國教盟理事長王瀚陽表示，家長團體支持教育部對幼教設有通報裁罰制度，以保護幼童及協助家長安心，但也認同應保障優質幼教人員。

王慧秋指出，為確保幼教通報系統的調查及認定結果之公正性，教育部持續辦理增能培訓。統計一一二年三至十二月通報檢舉五○五件，不受理一九七件（占比卅九％）；一一三年通報檢舉七七九件，不受理三二二件（占比四十一．三％），教育部也持續補助地方政府，提升教保服務機構服務品質、強化親師溝通技巧。

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