送提貨券抽機票 屏東集團婚禮報名

2025/05/16 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣集團婚禮六月二十二日將在縣府大禮堂舉行，除贈送新人一萬元提貨券、婚紗造型服務外，縣長周春米昨更宣布，婚禮當天將加碼抽出日本東京、泰國曼谷雙人來回蜜月機票，鼓勵新人勇敢踏入婚姻，邁向人生新的階段，共創幸福。

限額30對 6/22縣府大禮堂舉行

縣長周春米表示，屏東縣集團婚禮今年以「屏東有囍，希望有你」為主題，限額三十對新人，婚禮當日還會抽出日本東京、泰國曼谷雙人來回蜜月機票，以及總價值高達八萬元的家電禮品，八月前到恆春半島蜜月旅行，還可參加月月抽好禮。

請繼續往下閱讀...

周春米表示，為了鼓勵年輕人結婚、生育，縣府團隊擔起「神隊友」的角色，第一名新生兒發給生育津貼兩萬元，第二名以上新生兒生育津貼調升至三萬元，父母同時還可申請到宅母嬰照護月嫂八十小時免費服務。

縣府民政處表示，今年集團婚禮活動只要其中一方設籍屏東縣，並於三月一日至六月二十二日期間完成結婚登記，都可報名參加，十六日上午九時起將開放線上報名，限額三十對，額滿為止；婚禮當天特別設置「新人專屬拍貼機」，為新人免費拍攝甜蜜合照，記錄幸福瞬間。

除集團婚禮外，熱門的「520我愛你」結婚登記日也即將到來，屏東縣各戶政事務所用心佈置浪漫結婚拍照專區，並規劃「520幸福週」多元活動，在五月十四日至二十日完成結婚登記者，可獲贈好禮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法