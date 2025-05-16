實現歷史正義 東縣還天后宮2筆地

台東縣政府昨在天后宮舉行儀式，將原屬廟方土地以捐贈名義還回。（縣府提供）

2025/05/16 05:30

軍備局借用多年 縣府與議會協助完成「回贈」

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府與財團法人台東天后宮昨天舉行二筆的縣有土地權狀受贈儀式，縣府表示，該二筆天后宮的土地，在戒嚴時期，國防部軍備局以軍事需要與天后宮簽訂合約借用，作為營舍使用，卻一借不還，歷經多年努力，經縣府與議會協助並報請行政院同意後，讓該兩筆縣有地順利完成「回贈」天后宮，實現歷史正義與信仰尊重的初衷。

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台東縣長饒慶鈴表示，她上任後積極推動土地利用活化、還地於民，繼二○二一年九月二十八日贈與天后宮台東段一○一地號縣有土地後，持續推動歸還一○一之二一○及一○一之三四四地號土地。

地方耆老表示，一九五七年台灣還在戒嚴時期，軍備局開口要簽約借用廟地，當年沒人敢說不，以致天后宮使用權被迫中斷，歷經縣府跨局處研議、議會支持並獲行政院核准同意完成土地的歸還。

饒慶鈴強調，這不僅是土地的移轉，更是對歷史的還原與對宗教文化資產的敬重，也象徵政府與民間共同守護文化信仰的成果。

地方耆老指出，台東天后宮百年來一直是台東人的信仰中心，但建廟迄今經常受到受政治因素的影響，天后宮最早是因清兵攻打台東原住民，久戰終勝認為媽祖神蹟而設立，前中央研究院長胡適的父親胡傳（胡鐵花），光緒年間到台東擔任知州時曾住在天后宮舊址，為該廟留下特殊紀錄。

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