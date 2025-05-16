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    濫倒營建土方 擬上修關7年

    為解決非法棄置的組織犯罪問題，環境部擬修「廢棄物清理法」，將最高徒刑從5年提高至7年。（資料照）

    為解決非法棄置的組織犯罪問題，環境部擬修「廢棄物清理法」，將最高徒刑從5年提高至7年。（資料照）

    2025/05/16 05:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕環境部昨在行政院院會報告表示，為解決非法棄置的組織犯罪問題，擬修「廢棄物清理法」，將最高徒刑從五年提高至七年，且不得緩刑。

    環境部推修法 提高刑責

    行政院長卓榮泰表示，全國近十年營建剩餘土石方增加幅度達七十五％，他要求務必於二○二七年底前達成營建剩餘土石方填埋需求，妥善處理並去化。

    環境部說明，將透過「拓增土方最終場所去處」、「統一土方及廢棄物管理強度」、「建置智慧圍籬」及「精進法規制度」等四大對策，由地方政府成立「營建產出物跨局處推動平台」作為對口，與內政部及環境部共同推動。

    對於防堵非法棄置，環境部長彭啟明指出，研擬修正廢棄物清理法及訂定「資源循環促進法」草案，預計五月底公告，拚下會期送立法院審議。

    環境部資源循環署長賴瑩瑩補充，廢清法修正草案擬增列「再利用」等行為要件；非法棄置刑責自五年升至七年，且不得緩刑；對農地和敏感地區污染，罰金上限自一千五百萬元擬提高至二千萬元；為防止犯罪集團脫產，修法將明定提前債權保全程序。

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