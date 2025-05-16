５癌免費篩檢 較去年同期增36萬人次

癌症發生率隨年齡增長而逐漸提高，醫師呼籲民眾千萬別因上了年紀，就忽略篩檢的重要性。（資料照，記者林志怡攝）

2025/05/16 05:30

有篩有保佑 民眾認同

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部今年起擴大推動「子宮頸癌、口腔癌、乳癌、大腸癌、肺癌」等五大癌症公費篩檢，國民健康署昨公布最新統計，今年截至四月卅日，全台已有超過二三二萬人次接受五癌免費篩檢，較去年同期增加卅六萬人次，其中以大腸癌約增十三萬人最多，其次依序為乳癌約十萬人，子宮頸癌近六萬人、口腔癌約五萬人、肺癌近二萬人。

癌症已超過四十年高居國人十大死因之首，至今惡性腫瘤仍占每年總死亡人數近三成，顯示癌症對國人健康威脅未減，不過整體癌症五年存活率，已從十年前的五十三．二％提升至六十二．九％，除醫療技術提升，也有賴於更多民眾主動接受篩檢。

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國健署癌症防治組組長林莉茹說，去年五癌篩檢共發現超過一萬例癌症、將近五萬件癌前病變，其中許多個案是在毫無症狀的情況下被揪出病灶，讓患者能及早接受治療，提升存活率。今年政府提供的公費五癌篩檢，篩檢量皆較去年同期增加，有助於及早發現、及早介入治療。

許多個案無症狀下揪出病灶

除呼籲符合資格民眾踴躍篩檢，國健署也說，面對癌症，國人都可以從生活做起，養成健康習慣，包括戒菸、避免吃檳榔與過量飲酒、維持適當體重，再搭配均衡飲食與規律運動，並一起關心家人與朋友的健康，共同參與篩檢與健康促進活動，擴大防癌力量。

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