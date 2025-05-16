救命凝膠給付 健保同意調高

泰爾茂外科封合凝膠。（取自泰爾茂官網）

2025/05/16 05:30

供貨警報解除 千餘名病人受惠

〔記者林惠琴／台北報導〕用於封合重大心臟手術等出血部位的外科封合凝膠，部分規格因廠商反映健保給付價格太低，可能停止供貨，引發醫界憂心。針對二家業者提出申覆，健保署昨開會討論決議，有疑義的二毫升與五毫升規格產品改依廠商建議價支付，六月生效。

下月起依廠商建議價支付

台北慈濟醫院心臟血管外科主任諶大中日前指出，泰爾茂外科封合凝膠因健保用一個令人震驚的低價，造成廠商停止供貨。他解釋，主動脈剝離及主動脈瘤的外科手術，是非常困難且高風險手術，近年有了幾種外科手術凝膠，塗抹在接合處，可減少針孔出血。

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康寧醫院心血管外科醫師吳欣岱當時也提到，這個凝膠可以減少出血，是能救命的利器，很好用。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，原由民眾自費的手術封合劑，五月起由健保給付用於A型急性主動脈剝離術、主動脈根部手術等急性心血管手術，但因部分廠商對健保核價有疑義提出申覆，昨天舉行健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部份進行討論。

黃育文指出，健保支付臨床常用的四毫升規格為二萬三六六二點（每點約○．九元），廠商並無疑義，但二毫升及五毫升規格分別訂一萬一八三一點、二萬九五七七點，有二家業者提出申覆，認為不同規格的材質、成本不同，不宜直接以四毫升規格換算其他規格價錢。

黃育文說明，昨天討論依公立醫院與醫學中心採購價中位數，再以浮動點值計算給付，最後核定泰爾茂、埃默高、百特等三家業者相同功能的手術封合劑，健保給付價一致。

其中二毫升規格調高為一萬八千點、五毫升為三萬二千點，也是廠商建議價，六月一日起生效，健保一年新增財務衝擊約三千萬元，估一千四百名病人受惠。

另外，台灣放射腫瘤學會昨拜會溝通期盼兒童癌症質子治療納入健保一事，健保署長石崇良表示，目前質子治療用於兒童癌症較傳統光子治療少數有存活期差異，更多可減少併發症，須待學會提案後再經專家會議討論，順利的話，最快九月共擬會議討論。

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