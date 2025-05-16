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    世界首創 綠島陸蟹專用道 大幅降低路殺

    末端用透明PVC管方便觀察陸蟹進出涵洞。（農業部生物多樣性研究所提供，莊育達攝）

    末端用透明PVC管方便觀察陸蟹進出涵洞。（農業部生物多樣性研究所提供，莊育達攝）

    2025/05/16 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕夏季是綠島旅遊旺季，也是陸蟹繁殖季節，母蟹會越過公路到沙灘釋放幼蟹，卻常遭遇路殺，農業部生物多樣性研究所透過分析綠島路殺熱點，利用道路下既有連結山側與海側涵洞安裝簡易引導設施，大幅降低路殺率，是世界首度透過此方式引導陸蟹。

    生多所引導設施

    登國際知名期刊

    國內陸蟹繁殖季節為五月到九月，會從山側一路移動到海邊釋放小蟹，導致陸蟹繁殖季時路殺居高不下，生多所在交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處委託下，展開防止陸蟹路殺計畫。

    生多所研究人員運用道路下既有連接山側和海側的涵洞，在周邊安裝用剖半PVC水管等製作、彷彿陸蟹專用道的簡易引導設施，團隊於二○二二至二○二三年共進行五十四次調查，兩年陸蟹總觀察數量高達一八三三隻次，結果顯示，陸蟹利用引導設施的比率都有顯著提高，整體路殺率方面，二○二二年有引導設施路段為八．五％，未設路段為廿六．八％；二○二三年有引導設施者十二．一％，未設路段為卅二．一％，顯示引導措施顯著降低陸蟹路殺率。

    生多所助理研究員陳榮宗說明，綠島選定埋設引導設施的路線就在綠島環島公路石朗至龜灣的路殺熱點區域，該設施是世界首創且成本低廉，可複製到其他區域，研究已發表於國際期刊《Global Ecology and Conservation》。

    短腕陸寄居蟹從海側的涵洞口走出。（農業部生物多樣性研究所提供，陳歆攝）

    短腕陸寄居蟹從海側的涵洞口走出。（農業部生物多樣性研究所提供，陳歆攝）

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