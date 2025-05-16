專家：防球員兼裁判 須設獨立監督機制

衛福部表示，依照憲法法庭判決，預計8月12日起，將開放民眾申請個人健保醫療資料退出學術研究等用途，作業細節已在規劃中。（資料照，記者林惠琴攝）

2025/05/16 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕健保卅年累積的大數據資料庫是許多醫學研究的重要基石，但為同時保障民眾權益，行政院會昨通過「全民健康保險資料管理條例」草案，明定退出權等規範，後續送立法院審議。專家提醒，等待註記個資退出學術研究等目的使用期間的空窗期，或發生爭議的處理機制，都必須再訂清楚。

空窗期怎麼辦 也須說清楚

中研院法律學研究所副研究員吳全峰表示，樂見通過專法，但要注意當民眾申請退出權後，等待註記退出期間的空窗期，這段期間的資料是否能夠提供學術研究等目的使用，以及萬一有特殊狀況的處理方式，應該都要讓當事人知道。

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此外，健保署若提供給衛福部建置資料庫後，民眾是否能夠再退出、是否能夠再循線找到相對應的假名化身分數據？這些細節在母法就要講清楚。

吳全峰也提到，目前資料庫由主管機關建置、查核，等於是球員兼裁判，建議須有獨立監督機制，且要設爭議案件處理機制，同時諮議會組成亦須具獨立性。

其實，此次通過專法，全案始於台灣人權促進會前秘書長蔡季勳等人於二○一二年間以存證信函向健保署反映，拒絕將個資釋出給第三者用於健保相關業務以外目的，但當時健保署回函指出，對外提供利用時，均依法規辦理。

蔡季勳等人提起訴願遭駁回後，再提起行政訴訟，結果陸續遭台北高等行政法院、最高行政法院判決敗訴。他們進一步向大法官聲請釋憲。憲法法庭判決須於三年內制定或修正相關法律，建立相關法制以完備。

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